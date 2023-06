Diritti tv, l’Ad Sky Duilio: “Serie A è importante, parteciperemo all’asta”

“Per noi il calcio è importante. Abbiamo appena acquisito i diritti di Champions, Europa e Conference League per il triennio 2024/2027. Anche la serie A è importante, lo dimostra il fatto che abbiamo investito oltre 10 miliardi negli ultimi anni. Siamo il finanziatore più importante del calcio italiano. Stiamo facendo delle valutazioni, ci saremo nell’asta e faremo il meglio per i nostri clienti e per i nostri azionisti”. Lo ha detto l‘amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, rispondendo a una domanda sull’asta per i diritti tv della serie A a margine della presentazione della ricerca di SDA Bocconi per i 20 anni dell’emittente.