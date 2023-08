Dimissioni Mancini, Lotito: “Erano nell’aria. Bisogna chiedere a Gravina”

Le dimissioni del Ct azzurro Roberto Mancini hanno stupito il mondo del calcio, ma non il presidente della Lazio Claudio Lotito. Ai microfoni di Tuttosport, il patron biancoceleste ha commentato brevemente la vicenda: “Erano nell’aria – spiega il numero uno biancoceleste -. Non conosco però le motivazioni della scelta, sono domande da fare al presidente federale”. Mancini ha definito quella delle dimissioni come “una scelta personale”. Nelle ultime ore si parla di un’offerta ricca dall’Arabia Saudita per l’ormai ex commissario tecnico.