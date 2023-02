Diffidati Verona-Salernitana, i gialloblù a rischio squalifica in vista della Roma

L’Hellas Verona, dopo l’ottimo pareggio ottenuto con la Lazio nello scorso turno, vuole proseguire la serie di risultati positivi anche contro la Salernitana nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I gialloblù di Marco Zaffaroni, però dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono tre calciatori nella lista dei diffidati che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare il prossimo impegno contro la Roma. A rischio squalifica, dunque, ci sono Fabio Depaoli, Miguel Veloso e Thomas Henry, con questi ultimi due che sono infortunati di lunga date e non prenderanno parte dall’incontro.