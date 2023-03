Diffidati Udinese-Milan, rossoneri a rischio squalifica in vista del Napoli

I diffidati di Udinese-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista del successivo impegno contro il Napoli al rientro dopo la sosta per le nazionali. Ci sono due giocatori a rischio squalifica qualora dovessero rimediare un cartellino giallo alla Dacia Arena contro i friulani: si tratta di Simon Kjaer e Ante Rebic, se verranno ammoniti non saranno a disposizione per la prima delle tre partite contro gli azzurri in pochi giorni.