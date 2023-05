Diffidati Spezia-Torino: i bianconeri a rischio squalifica in vista della Roma

Corsa salvezza nel vivo per lo Spezia che sfida in casa il Torino con l’obiettivo di tre punti cruciali nella corsa a tre con Lecce e Verona. All’ultima giornata gli uomini di Leonardo Semplici dovranno far visita alla Roma e per il tecnico spezzino è fondamentale anche valutare la situazione legata ai diffidati. Sono due in particolare i calciatori a rischio squalifica. Si tratta di Holm e Gyasi. Non è il momento dei calcoli sulle ammonizioni, chiaramente, ma è un fattore in più. Tre diffidati invece per il Torino: Milinkovic-Savic, Lazaro, Sanabria.

Diffidati Spezia: Holm, Gyasi

Diffidati Torino: Milinkovic-Savic, Lazaro, Sanabria