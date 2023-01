Napoli, Giuntoli: “Rinnovo Kvaratshkelia? Non è il momento. Testa al campionato, siamo arrabbiati”

“Speriamo che non ci siano contraccolpi, siamo ancora arrabbiati per l’esclusione dalla Coppa Italia. Ma dobbiamo andare avanti con ottimismo, cerchiamo di fare una grande partita. Rinnovo Kvaratshkelia? In questo momento non c’è bisogno, ha tanti anni di contratto e siamo molto sereni con lui e con i suoi agenti. E non è il momento di rinnovare, è il momento di rimettere la testa sul campionato“. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nell’immediato pre partita del match contro la Salernitana, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sulla penalizzazione di -15 della Juventus, Giuntoli aggiunge: “Non mi permetto di dare giudizi – ha detto ai microfoni di Dazn – sto pensando al Napoli e ad oggi. Dobbiamo pensare al quotidiano che è quello che ti dà il futuro: voglio solo pensare a quello”.