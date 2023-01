Diffidati Salernitana-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista della Roma

Il Milan è pronto a tornare in campo contro la Salernitana nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti ed iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Nell’arco di pochi giorni, però, i rossoneri saranno chiamata ad una nuova complicata sfida contro la Roma nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. In vista di questo appuntamento soltanto un calciatore della squadra guidata da Stefano Pioli figura nella lista dei diffidati e, pertanto, dovrà fare attenzione a non commettere ingenuità che potrebbero impedirgli di giocare contro i giallorossi: si tratta di Sandro Tonali.