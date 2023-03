Diffidati Roma-Sassuolo, giallorossi a rischio squalifica in vista del derby con la Lazio

I diffidati di Roma-Sassuolo, ecco i giallorossi a rischio squalifica in vista del derby con la Lazio. C’è soltanto Gianluca Mancini nell’elenco dei giocatori che in caso di cartellino giallo contro i neroverdi, e in fatto di cartellini gialli il difensore è un grande habitué, andrebbe a saltare la partita più attesa per tutta la tifoseria giallorossa. Dunque l’unico grattacapo per Mourinho, squalificato peraltro, riguarda il suo centrale di destra.