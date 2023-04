Diffidati Napoli-Salernitana, gli azzurri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

Il Napoli è ad un passo dalla conquista del terzo scudetto della sua storia e spera di poter festeggiare già nel match contro la Salernitana, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per gli azzurri, dunque, il derby campano potrebbe essere una gara davvero da ricordare. Gli azzurri, ad ogni modo, dovranno tenere d’occhio i cartellini gialli poiché, in vista della prossima partita infrasettimanale contro l’Udinese, ci sono due nomi pesanti nella lista dei diffidati: si tratta di Kim Min-Jae e Victor Osimhen.