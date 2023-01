Diffidati Napoli-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista dell’Empoli

I diffidati di Napoli-Roma, i giallorossi a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro l’Empoli. Sono ben quattro i diffidati tra le fila dei capitolini che se dovessero essere ammoniti contro i partenopei andrebbero a saltare la prossima partita contro i toscani, dunque massima attenzione per Mourinho che dovrà catechizzarli per bene. Si tratta, nel dettaglio, di Cristante, Mancini, Smalling e anche Zaniolo che però difficilmente sarà della partita.