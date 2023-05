Diffidati Napoli-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Dopo aver conquistato la finale di Champions League a tredici anni di distanza dall’ultima volta, l‘Inter volta pagina e comincia a pensare al match contro il Napoli, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Simone Inzaghi vanno a caccia dei tre punti per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions, indipendentemente da come andrà ad Istabul. Nel prossimo turno altro big-match contro l’Atalanta e, per questo motivo, i nerazzurri dovranno fare attenzione ai cartelli gialli poiché nella lista dei diffidati figurano sei giocatori: si tratta di Francesco Acerbi, Marcelo Brozovic, Stefan De Vrij, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan.