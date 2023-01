Diffidati Monza-Sassuolo, neroverdi a rischio squalifica in vista del Milan

Ci sono diffidati prima di Monza-Sassuolo tra le fila dei neroverdi in vista del prossimo impegno contro il Milan? La risposta è sì: c’è un solo giocatore della squadra di Dionisi, in crisi di risultati, che andrebbe a saltare il prossimo impegno contro i rossoneri: si tratta del terzino brasiliano Rogerio, che dunque dovrà prestare massima attenzione a non farsi ammonire se non vuole scontare un turno di stop.