Calcio femminile, Serie A 2022/2023: Juventus e Roma vincono in trasferta con Pomigliano e Parma

Nella giornata di oggi si sono giocate le ultime tre partite della 14ª giornata di Serie A femminile 2022/2023. Sono scese in campo tre delle prime quattro della classe, Roma, Juventus e Inter. Le bianconere vincono 2-1 in casa del Pomigliano con le reti di Cantore e Beerensteyn che ribaltano il gol di Ferrario che aveva aperto le danze al 26′. Quattro gol nel primo tempo nella sfida tra Parma e Roma che ha visto avere la meglio le giallorosse con il rigore di Andressa al 76′ che firma il 3-2 e regala i tre punti alla squadra di Spugna. Si ferma l’Inter che in casa non va oltre il pareggio con il Como fallendo l’aggancio alla Fiorentina, terza a 28 punti a + 2 sulle nerazzurre. Continua il duello in classifica tra Roma e Juventus con l giallorosse che salgono a 36 punti mantenendo i 5 punti di distacco sulla Juventus.