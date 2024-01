Diffidati Milan-Roma: i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

Il Milan ospita la Roma nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri sono chiamati a reagire dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Con l’infermeria ancora piena, Stefano Pioli deve fare attenzione anche alla situazione diffidati. L’unica buona notizia è che non ci sono calciatori a rischio squalifica nel reparto più in emergenza: la difesa. Ce ne sono due però a centrocampo: Tijjani Reijnders e Yunus Musah. Nel prossimo turno il Milan dovrà vedersela contro l’Udinese.

DIFFIDATI MILAN: Reijnders e Musah