Diffidati Milan-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Ci sono diffidati tra le fila della Roma prima della sfida contro il Milan e in vista dell’incontro della settimana successiva contro la Fiorentina? Purtroppo per Mourinho, la risposta è sì e sono ben tre i giocatori giallorossi che in caso di cartellino giallo dovranno saltare la prossima partita. Si tratta di tre pedine chiave per la squadra capitolina, vale a dire Cristante, Ibanez e Mancini, due difensori e un centrocampista cardine.