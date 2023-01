Diffidati Milan-Inter, rossoneri a rischio squalifica in vista della Lazio

I diffidati di Milan-Inter, i rossoneri a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro la Lazio. La Supercoppa Italiana, come è ormai chiaro a tutti, ricade poi per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari sul prossimo turno di Serie A, il diciannovesimo. Pertanto, se Bennacer, che è l’unico diffidato rossonero, sarà ammonito nella sfida secca di Riyadh, il calciatore nordafricano salterà la partita contro i biancocelesti.