Diffidati Milan-Inter, nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Empoli

I diffidati di Milan-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro l’Empoli. Come è noto, la Supercoppa Italiana è legata alla Serie A, pertanto i provvedimenti disciplinari hanno validità sul successivo impegno, che per i nerazzurri è contro i toscani. Per fortuna di Inzaghi, però, nessun calciatore è a rischio squalifica in caso di ammonizione, ma proprio il tecnico piacentino è l’unico diffidato, in caso di cartellino giallo non sarà in panchina al Meazza lunedì.