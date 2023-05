Milan-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Cremonese, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Meazza i rossoneri hanno un solo risultato possibile contro la penultima in classifica, ma occhio ai grigiorossi che hanno bisogno di punti per le poche speranze di salvezza. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 3 maggio.

Milan-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.