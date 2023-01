Diffidati Lazio-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Sassuolo

Il Milan, reduce dalla delusione della Supercoppa Italiana con l’Inter, è pronto a tornare in campo all’Olimpico per affrontare la Lazio nel match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri hanno assolutamente bisogno di portare a casa un successo per scacciare la possibile crisi ed consolidare il secondo posto in classifica. In vista del primo turno di ritorno contro il Sassuolo, che andrà in scena domenica alle 12:30, gli uomini di Stefano Pioli dovranno fare attenzione anche ai cartellini: nella lista dei diffidati figura il solo Ismael Bennacer che, in caso di ammonizione, sarebbe costretto a saltare la sfida con gli emiliani.