Diffidati Lazio-Fiorentina, biancocelesti a rischio squalifica in vista del Verona

I diffidati di Lazio-Fiorentina, i biancocelesti a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro il Verona. I ragazzi di Sarri dovranno prestare molta attenzione a non rimediare dei cartellini gialli contro i viola, visto che ci sono ben tre giocatori che in caso di ammonizione saranno squalificati per la partita successiva. Si tratta di Casale, Cataldi e Marusic, che saranno fermati dal giudice sportivo per un turno nel caso di cartellino giallo all’Olimpico, saltando il prossimo impegno contro l’Hellas.