Diffidati Juventus-Sassuolo: bianconeri a rischio squalifica in vista del Lecce

I diffidati di Juventus-Sassuolo, ecco i bianconeri a rischio squalifica in vista del match contro il Lecce. Ventesima giornata per la Vecchia Signora contro l’unica squadra che l’ha battuta in stagione: c’è un giocatore che in caso di cartellino giallo comminato da Piccinini allo Stadium sarà fermato dal giudice sportivo e si tratta di Danilo, che dunque dovrà fare molta attenzione in tal senso.