Diffidati Juventus-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista del Genoa

Tutto pronto per Juventus-Milan, match di lusso della trentaquattresima giornata di Serie A, in programma alle 18:00 di oggi, sabato 27 aprile. Per la squadra di Stefano Pioli, dopo il derby che ha consegnato l’aritmetica dello Scudetto all’Inter, l’obiettivo è difendere il secondo posto e vincere più partite possibili in un finale di stagione da onorare. Nel prossimo turno il Milan dovrà vedersela contro il Genoa, un’altra squadra che ha poco da chiedere a questo campionato. Pioli ritroverà due calciatori costretti a saltare il match contro la Juventus (Theo Hernandez e Tomori, mentre Calabria deve scontare due giornate) e deve fare attenzione alla situazione di due diffidati: Matteo Gabbia e Yunus Musah. Sono quattro invece i diffidati in casa Genoa: due difensori come Mattia Bani e Alessandro Vogliacco e un centrocampista come Kevin Strootman e un fantasista del calibro di Albert Gudmundsson.

DIFFIDATI MILAN: Matteo Gabbia e Yunus Musah

DIFFIDATI GENOA: Mattia Bani, Alessandro Vogliacco, Kevin Strootman, Albert Gudmundsson