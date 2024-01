Diffidati Juventus-Empoli, bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Juventus-Empoli, ecco i bianconeri a rischio squalifica in vista dello scontro scudetto con l’Inter della settimana successiva. C’è un solo giocatore di Allegri che rischia di saltare il derby d’Italia e si tratta di capitan Danilo, che dovrà pertanto prestare molta attenzione a non rimediare un cartellino giallo allo Stadium contro i toscani per non venire fermato dal giudice sportivo per una giornata.