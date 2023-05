Diffidati Inter-Atalanta, nerazzurri di Inzaghi a rischio squalifica in vista del Torino

I diffidati di Inter-Atalanta: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica in vista dell’ultimo impegno di campionato dei nerazzurri di Milano contro il Torino. Si tratta di un elenco estremamente nutrito, composto da titolari o quasi come Acerbi, Brozovic, De Vrij, Dumfries, Lautaro Martinez, Mkhitaryan. Ben sei giocatori di Inzaghi, dunque, dovranno prestare molta attenzione a non rimediare un cartellino giallo al Meazza o non ci saranno all’Olimpico-Grande Torino.