Diffidati Empoli-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Lazio

L’Inter, dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, torna in campo allo stadio Carlo Castellani per affrontare l’Empoli nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per restare in scia alle dirette avversarie e mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché tre calciatori figurano nella lista dei diffidati in vista della prossima sfida contro la Lazio: si tratta di Francesco Acerbi, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan.