Diffidati Cagliari-Torino: i sardi a rischio squalifica in vista della Roma

Il Cagliari scende in campo contro il Torino in occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di venerdì 26 gennaio e la squadra di Claudio Ranieri insegue i tre punti con l’obiettivo di dare un altro scossone alla zona salvezza. Un match importante, che precederà la trasferta dell’Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi. A tal proposito, Ranieri deve gestire un solo calciatore diffidato e si tratta di Leonardo Pavoletti. Il centravanti è in diffida e con un giallo sarebbe costretto a saltare l’impegno nella Capitale. Buongiorno e Tameze sono i diffidati in casa Torino, che nel prossimo turno ospiterà la Salernitana.

DIFFIDATI CAGLIARI: Pavoletti

DIFFIDATI TORINO: Buongiorno, Tameze