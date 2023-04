Diffidati Bologna-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Lecce

Il Milan, dopo il grande successo ottenuto in Champions League con il Napoli, vuole tornare alla vittoria anche contro il Bologna nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita davvero importante per gli uomini di Stefano Pioli, che hanno bisogno dei tre punti per continuare a lottare per i primi quattro posti della classifica. In vista del prossimo turno contro il Lecce, però, i rossoneri dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano ben quattro calciatori che, in caso di cartellino giallo, salterebbero l’impegno con i pugliesi: si tratta di Ante Rebic, Pierre Kalulu, Simone Kjaer e Fikaoy Tomori.