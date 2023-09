Designazioni sesta giornata Serie A 2023/2024: Genoa-Roma a Orsato

Le designazioni arbitrali della sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sono passate poche ore dalla fine di Torino-Roma che ha chiuso il quinto torno che già è il momento di pensare all’infrasettimanale che si giocherà tra martedì, mercoledì e giovedì. Una tre giorni importante per il massimo campionato italiano con partite che diranno di più anche per il proseguo del torneo: il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Giua per Juventus-Lecce che apre il programma. Orsato, invece, chiamato a dirigere Genoa-Roma. Ecco tutte le scelte.

LE DESIGNAZIONI DELLA SESTA GIORNATA SERIE A 2023/2024

JUVENTUS – LECCE Martedì 26/09 h.20.45

GIUA

DI IORIO – CECCONI

IV: MASSA

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

CAGLIARI – MILAN h.18.30

LA PENNA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – SALERNITANA h.18.30

RAPUANO

PERETTI – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DOVERI

H. VERONA – ATALANTA h.18.30

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARESCA

INTER – SASSUOLO h.20.45

MASSIMI

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: DI BELLO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: GUIDA

LAZIO – TORINO h. 20.45

FABBRI

DI GIOIA – D’ASCANIO

IV: PRONTERA

VAR: CHIFFI

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – UDINESE h. 20.45

MANGANIELLO

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV: MARINELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MARINI

FROSINONE – FIORENTINA Giovedì 28/09 h. 18.30

FOURNEAU

SCARPA – BHARI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

MONZA – BOLOGNA Giovedì 28/09 h. 18.30

PEZZUTO

AFFATATO – CORTESE

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

GENOA – ROMA Giovedì 28/09 h. 20.45

ORSATO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA