Designazioni Serie A quindicesima giornata: Juventus-Napoli a Orsato, La Penna per Atalanta-Milan

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere Juventus-Napoli, big match della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il designatore della Can Gianluca Rocchi ha scelto per l’usato sicuro per il match dell’Allianz Stadium. Federico La Penna invece fischierà in Atalanta-Milan, a Rapuano Roma-Fiorentina e a Di Bello Inter-Udinese. Ecco tutte le scelte per il quindicesimo turno di Serie A.

LE DESIGNAZIONI DELLA QUINDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

JUVENTUS – NAPOLI Venerdì 08/10 h. 20.45

ORSATO

PERETTI – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

H. VERONA – LAZIO Sabato 09/11 h.15.00

AYROLDI

ROCCA – CIPRIANI

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: DI VUOLO

ATALANTA – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

LA PENNA

IMPERIALE – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

INTER – UDINESE Sabato 09/11 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – DI MONTE

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

FROSINONE – TORINO h. 12.30

MASSIMI

BACCINI – VIGILE

IV: BARONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – GENOA h. 15.00

COLLU

BINDONI – TEGONI

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

SALERNITANA – BOLOGNA h. 18.00

SOZZA

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: MAGGIONI

ROMA – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

ROSSI L. – ROSSI C.

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

EMPOLI – LECCE Lunedì 11/12 h. 18.30

COLOMBO

DI IORIO – CAPALDO

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: VALERI

CAGLIARI – SASSUOLO Lunedì 11/12 h. 20.45

MARIANI

DEI GIUDICI – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: NASCA

AVAR: AURELIANO