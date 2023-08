Designazioni seconda giornata Serie A: a Doveri Verona-Roma, Mariani per Milan-Torino

Archiviato il primo week-end di Serie A è già tempo di pensare al prossimo. Sabato 26 agosto si apre infatti la seconda giornata del massimo campionato italiano con partite tutte da gustare: Napoli-Sassuolo, Milan-Torino, Cagliari-Inter e Juventus-Bologna su tutte. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha fatto le sue scelte: sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare Verona-Roma, una scelta per certi verti storica visto che cade il vincolo della territorialità come da tempo auspicava il designatore arbitrale. Sar Mariani di Aprilia a in Milan-Torino, Michael Fabbri di Ravenna invece dirigerà Cagliari-Inter.

LE DESIGNAZIONI DELLA SECONDA GIORNATA

FROSINONE – ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30

SACCHI

PAGLIARDINI – PERROTTI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

MONZA – EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA Sabato 26/08 h.20.45

DOVERI

BRESMES – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

MILAN – TORINO Sabato 26/08 h.20.45

MARIANI

ROSSI L. – MASSARA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

FIORENTINA – LECCE h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV: MARCENARO

VAR: FOURNEAU

AVAR: NASCA

LAZIO – GENOA h. 20.45

MARINELLI

ROSSI M. – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – SASSUOLO h. 20.45

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV: RUTELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

SALERNITANA – UDINESE Lunedì 28/08 h. 18.30

MASSA

TOLFO – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – INTER Lunedì 28/08 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.