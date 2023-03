De Zerbi: “La Premier non mi attirava, ma è stato un colpo di fulmine. Serie A? Ho rifiutato belle proposte”

L’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo le ultime stagioni a partire dall’esperienza con lo Shakhtar Donetsk: “Ho lasciato un lavoro a metà, mi sono sentito smarrito. Noi non sappiamo cosa significhi dover lasciare il paese da un giorno all’altro, ma non ti resta altro che accettarlo. Inizialmente sembra un incubo, poi accendi la tv e scopri che è la verità. Quando sono tornato in Italia ho rifiutato belle proposte perché non me la sentivo di ripartire. Tuttavia quando sono ricominciati i campionato ho sentito dentro di me una grande carica“.

Il tecnico bresciano è dunque sbarcato oltremanica, sostituendo Graham Potter sulla panchina del Brighton: “Inizialmente la Premier League non mi attirava, ma quando sono arrivato è stato un colpo di fulmine. Ammetto di essere fortunato di essere qui e di allenare una squadra forte e con brave persone“.