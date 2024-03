Danimarca-Svizzera, infortunio alla caviglia per Sommer: ansia Inter per il suo portiere

Guai in casa Inter dall’amichevole tra Danimarca e Svizzera. Dopo l’infortunio di De Vrij, infatti, durante questa pausa per le nazionali di marzo arriva anche il problema fisico per Yann Sommer, il portiere nerazzurro protagonista di una serie importante di clean sheet in questa stagione. L’estremo difensore elvetico è stato costretto al cambio al minuto 37, primo responso un infortunio alla caviglia destra: tegola non da poco per Simone Inzaghi, in attesa di ulteriori esami strumentali.