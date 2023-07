Dalla Spagna: “Niente Milan per Danjuma. È vicino all’Everton”

di Redazione 16

Sembrava destinato al Milan, ma Arnaut Danjuma si avvicina a grandi passi all’Everton. Secondo AS, l’esterno in uscita dal Villarreal è ad un passo dal club di Premier League per una cifra sui 4 milioni. Anche Sky Sport UK conferma i passi in avanti nella trattativa che, salvo colpi di scena, dovrebbe portare Danjuma all’Everton. Oggi dovrebbero avere luogo le visite mediche del giocatore. Il Milan però non smette di guardare in casa Villarreal. Il club italiano ha infatti ripreso i contatti per ottenere l’ingaggio di Samu Chukwueze. C’è distanza tra domanda e offerta, ma si continua a trattare.