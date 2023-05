Dalla Francia: “Il Psg accelera su Mourinho, Campos vede l’entourage”

Il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere lontano da Roma. Secondo RMC Sport, il Paris Saint Germain ha messo il nome del tecnico portoghese nella lista dei sostituti di Christophe Galtier. Sono pochi i tecnici ad essere stati contattati direttamente o indirettamente e tra questi c’è proprio il tecnico della Roma, legato ai giallorossi da un altro anno di contratto. Mourinho è il nome preferito di Luis Campos, che avrebbe già avuto un contatto con l’agente Jorge Mendes. Insomma, se Campos dovesse scegliere, il nuovo tecnico del Psg sarebbe Mourinho. Come sottolinea RMC Sport, però, spesso e volentieri l’allenatore è deciso a Doha dai vertici societari, come nel caso di Emery e Tuchel. Sembrerebbero esserci stati già dei colloqui informali con altri tecnici, come Thiago Motta o Julian Nagelsmann. Sono profili apprezzati, ma nessuna decisione è stata presa. L’emiro del Qatar inoltre sogna Zinedine Zidane, ma non è un’operazione facile.