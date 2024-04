Da oggi su Dazn sbarca Open Var Masterclass: prima puntata sul fallo di mano

Un nuovo format di approfondimento sulle direzioni arbitrali nel calcio sbarca su Dazn e segue le orme di quanto già offerto nelle ultime settimane. Da oggi sulla piattaforma è disponibile on demand infatti ‘Open Var Masterclass powered by Enel‘, frutto della partnership tra Dazn, Figc, Aia, con la collaborazione della Lega Serie A. Come fa sapere Dazn, il nuovo format ha come protagonista il regolamento di gioco. A guidare il programma Gianluca Rocchi, Responsabile della Can, insieme e due membri della Dazn Squad: Orazio Accomando e Andrea Stramaccioni. L’approfondimento ha l’obiettivo di rendere più chiare le varie situazioni e dinamiche di gioco verificatesi nel corso della stagione 2023/2024 di Serie A Tim. Come si legge sul sito FIGC, la prima puntata sarà incentrata su uno degli aspetti più difficili da valutare per un arbitro: il fallo di mano.