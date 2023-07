Fiorentina, Brekalo: “La preparazione procede bene, test con il Parma ci servirà”

L’esterno della Fiorentina Brekalo ha parlato al termine della seduta di allenamento svolta questo pomeriggio a Bagno a Ripoli: “La preparazione sta andando benissimo, sicuramente è un po’ dura perché dobbiamo dare tutto in allenamento per arrivare ad un livello alto. Penso che abbiamo tutto qui e siamo molto felici di essere al Viola Park. Questo centro sportivo è meraviglioso, una grande opportunità per noi, qui possiamo lavorare al massimo. Contro il Parma – continua Brekalo – domani sarà il primo test del nostro ritiro, penso che potremmo giocare bene. Non siamo ancora al 100% ma ogni partita ed ogni amichevole serve a qualcosa e siamo pronti”.