Cuadrado-Inter, gli ultras nerazzurri chiedono un incontro: “Vogliamo spiegargli i nostri valori”

Nel mercato dominato dai club sauditi, quello di Juan Cuadrado all’Inter non è certo il trasferimento più sorprendente, ma almeno in Italia è almeno quello che più fa discutere. Rabbia e incredulità sia da parte di molti tifosi interisti, sia da quelli juventini. “Non sarai mai uno di noi”, scrive un tifoso nerazzurro sui social, mentre il profilo del colombiano è diventato un’arena dove a confrontarsi sono le due tifoserie. “Traditore”, “Perché l’Inter?”, scrivono molti tifosi bianconeri. Non manca però, tra i tifosi nerazzurri, chi riconosce il valore tattico del colombiano nello scacchiere di Inzaghi.

Intanto, l’annunciata protesta della curva nord per l’arrivo dell’ex Juventus non c’è stata. Come riporta Repubblica, però una delegazione della tifoseria organizzata interista ha chiesto di essere ricevuta dal club, arrivando anche a chiedere un incontro col giocatore stesso. Secondo il quotidiano, gli ultras vorrebbero parlare con Cuadrado, prima dell’esordio in nerazzurro, “per spiegargli i nostri valori”. Domani sono in programma le visite mediche del giocatore.