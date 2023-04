Cremonese-Verona 1-1, Ballardini: “Ottima prova della squadra. Leggerezza di Quagliata”

Dopo il pareggio per 1-1 arrivato in casa con il Verona, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha così parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “La Cremonese per me nelle difficoltà e considerando che veniva dalla partita di giovedì sera e l’importanza di quella di oggi ha fatto una grande partita contro una squadra molto ben attrezzata. Quando si insiste e mi si chiede di parlare dell’operato dell’arbitro significa che l’operato dell’arbitro non è passato inosservato, qualcosina ha fatto che poteva fare diversamente. Ma come sbagliano allenatori e giocatori può sbagliare anche lui, oggi abbiamo trovato una giornata non così tranquilla e lucida. Non mi piace parlare dell’arbitro, ma della Cremonese. Ho dato un buffetto a tutti i ragazzi perché meritano tutta la nostra stima, andiamo avanti”.

E ancora: “Sottolineamo di nuovo l’ottima prova della squadra, arrivavamo da una partita giocata giovedì sera e sono valutazioni da fare. Per me il piffetto sulla bocca dello stomaco è una sciocchezza, ma non si può cadere come uno straccio. Secondo me non devi premiare chi fa una sceneggiata, giustamente gli arbitri quest’anno lasciano molto correre e va benissimo, perchè il gioco è continuo, ma questa mi è sembrata davvero una leggerezza di Quagliata che ci ha messo del suo, ma c’è stata altrettanta leggerezza dall’altra parte”.

Per chiudere: “Anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo avuto un’occasione di testa con Dessers e altre due situazioni importanti nonostante l’inferiorità numerica. Questo sottolinea ancora che abbiamo fatto una buona prova. Con i cambi volevamo vincere la partita nonostante l’inferiorità, ma chiaramente in dieci contro undici non è semplice. Non abbiamo nemmeno corso grandissimi rischi”.