Cremonese-Spezia 2-0, Ballardini: “Vittoria importante ma che non cambia niente”

“Non è stata una buona prestazione, ma la vittoria è stata importante. Lo Spezia non meritava di perdere, ha avuto le stesse palle gol che abbiamo avuto noi. Per me il premio è arrivato per la sofferenza e l’umiltà che abbiamo messo prima, nelle 4 gare in 9 giorni. Adesso non cambia niente, l’obiettivo è domenica prossima contro una squadra (la Juve, ndr) che si gioca tanto”. Queste le parole dell’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, dopo la vittoria nel match salvezza contro lo Spezia: “Rispetto al girone d’andata cosa è cambiato? Posso dire che da quando sono arrivato ho trovato una squadra che segue ed è motivata, con queste prerogative si può fare bene. Cosa ho pensato dopo il Milan? Abbiamo tenuto bene il campo, la squadra mi è piaciuta molto. Non mi è piaciuta tanto questa sera, ma eravamo stanchi. C’è stata comunque la voglia di recuperare la posizione e mettere in difficoltà gli avversari. Milano ci ha dato la consapevolezza che possiamo fare prestazioni da qui alla fine. Abbiamo fatto belle partite contro squadre importanti come Milan, Roma, Inter e Napoli. Con l’Udinese siamo stati presuntuosi, venivamo da due partite ben fatte, siamo andati a Udine con un po’ di presunzione, giustamente abbiamo preso una scoppola”.