Cremonese-Salernitana, Sousa: “Partita giocata male, ma ciò non cancella la nostra grande stagione”

Dopo la sconfitta subita dalla Salernitana, per 2-0, contro la Cremonese, Paulo Sousa ha così parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo sbagliato atteggiamento in una partita che abbiamo creduto fosse più facile. Dovevamo mettere più peso a centrocampo e l’abbiamo fatto nel secondo tempo. Partita brutta, ma non possiamo dimenticare di aver fatto un buonissimo campionato: sono fiero dei ragazzi. Oggi non siamo riusciti a segnare e a creare, ma penso sia l’unica partita sbagliata da quando io sono qui. Prossima stagione? Stiamo già lavorando da diverse settimane insieme alla società: mi sono fatto conoscere e abbiamo parlato di come ci immaginiamo la nostra squadra nel futuro. La società è molto preparata e sono sicuro che insieme arriveremo ad allestire un team ancora più competitivo di quello, già ottimo, di quest’anno. Per me adesso abbiamo bisogno di stabilità, di uomini che ci diano certezze in termini di competitività”, ha concluso Sousa.