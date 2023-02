Cremonese-Roma, Mourinho furioso: espulso per proteste, a muso duro col quarto uomo Serra

José Mourinho furioso in Cremonese-Roma e viene espulso. L’allenatore giallorosso dopo appena un minuto di gioco del secondo tempo dello Zini entra in rotta di collisione con il quarto uomo Serra e lo accusa di una presunta mancanza di rispetto. L’arbitro Piccinini non può tollerare e decide di estrarre subito il cartellino rosso nei confronti dello Special One, che continua a protestare e va a muso duro proprio col quarto ufficiale. Successivamente, viene invitato a lasciare il terreno di gioco, non prima di dire a Piccinini: “Devi mandare via lui (il quarto uomo Serra), non me”. Sarà dunque Foti a sedere in panchina contro la Juventus e Mou sarà squalificato.