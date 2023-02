Cremonese-Roma 2-1, Mourinho: “Voglio capire se posso agire per vie legali contro Serra”

“Non sono pazzo, per avere una reazione del genere è perché qualcosa è successo. Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di espellermi, ma non ha avuto il coraggio di dirgli in che modo si è rivolto a me. Mi ha trattato in un modo ingiustificabile. E non voglio dire che è di Torino e che alla prossima siamo contro la Juventus. Magari Serra è il prossimo Rocchi, Rizzoli, Collina, ma come persona lo rispetto come rispetta me”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, José Mourinho, dopo la sconfitta contro la Cremonese, minacciando di adire le vie legali nei confronti di Marco Serra, quarto uomo allo Zini: “La scusa della stanchezza non esiste, ma siamo stati sfortunati perché su una palla e mezza abbiamo concesso due gol. È mancata intensità e voglia di entrare e chiudere subito la partita. La Cremonese ha giocato la partita della vita, noi non abbiamo fatto lo stesso. Ma è una gara che non meritavamo né di vincere né di perdere”.