Cremonese-Inter, Inzaghi: “Abbiamo voglia di rivalsa, dobbiamo essere più regolari”

“Fortunatamente si torna subito in campo, sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l’ultimo match. Serve più regolarità da parte di tutte, a parte il Napoli che in questo momento sta facendo un campionato a sé stante. Siamo cinque squadre in pochissimi punti, bisognerà cercare di essere più regolari”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in un’intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con la Cremonese: “Nel corso del campionato ha giocato buone partite, come con Milan, Napoli, Juventus. Adesso è cambiato l’allenatore, è arrivato un tecnico, Ballardini, che mi ha allenato e che è molto preparato, dà una identità alle squadre”. E sul possibile turnover: “Sappiamo che il calendario è fitto. Il focus oggi è su Cremona e spero di recuperare tutti i giocatori che oggi abbiamo fuori”.