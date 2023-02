Cremonese, Giacchetta: “Il mercato non ci ha soddisfatti, avevamo altri obiettivi”

Poi parlando del nuovo tecnico Ballardini ha concluso: “Mancano 17 partite alla fine del campionato, la classifica è quella che è, siamo in fondo. Però siamo anche in semifinale di Coppa Italia con gli stessi giocatori. Ballardini ha avuto un impatto molto positivo, ha un contratto per questa stagione e per la prossima, crediamo ancora di poter dare di più. Il campionato di A è difficile, severo, competitivo: abbiamo perso diverse partite per degli episodi che non abbiamo saputo gestire o leggere”.