Cremonese, Giacchetta: “Ballardini ha portato dei cambiamenti. Mercato? La squadra va aiutata”

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Bologna valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Conquistare la prima vittoria in campionato avrebbe un grande valore per noi, sarebbe una grande gioia. Oggi affrontiamo una squadra ostica, ma proveremo a portare a casa i tre punti. Mister Ballardini ha portato dei cambiamenti, che presuppongono qualcosa di diverso. I calciatori sono sempre stati molto disponibili e l’allenatore è stato accolto in maniera positiva”.

L’obiettivo della dirigenza è anche quello di portare nuovi innesti che possano dare una mano alla squadra: “Cercheremo di dare ulteriore forza al gruppo, che deve essere aiutato. Crediamo molto negli uomini che abbiamo ed avremmo meritato qualcosa di più sul campo. Resta ancora una settimana di trattative, speriamo di cogliere delle opportunità”.