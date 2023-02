Cremonese, furto in casa di Meité mentre giocava contro l’Inter: rubati 6 rolex

Furto in casa di Soualiho Meité sabato scorso, quando il centrocampista della Cremonese stava giocando contro l’Inter. Approfittando della sicura assenza dalla sua abitazione del calciatore, i malviventi hanno fatto irruzione e forzato due casseforti, portando via almeno 6 rolex di proprietà del mediano, che ha sporto denuncia. Soltanto oggi la notizia viene resa pubblica, nel frattempo il giocatore è sceso in campo a Roma nella vittoria di Coppa Italia dei lombardi.