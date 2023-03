Cremonese-Fiorentina, Ballardini: “Ho visto impegno, ma serve altro”

“La sfortuna non c’entra niente. Ho visto impegno e attenzione, ma serve altro: più personalità e furore. Nel primo tempo siamo stati ordinati, bisogna fare molto di più perché così non ci divertiamo e non va bene”. Lo ha detto l’allenatore della Cremonese Davide Ballardini dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. “Nei prossimi giorni analizzeremo insieme la partita. Serve un altro atteggiamento e un’altra determinazione”, ha aggiunto il tecnico grigiorosso ai microfoni di Dazn.