Cremonese-Fiorentina, Ballardini: “Concentrati sul nostro percorso, i ragazzi meritano soddisfazioni”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Domani sarà una bella partita, contro una squadra ambiziosa che gioca bene. Siamo molto concentrati sul nostro percorso, su quello che possiamo fare fino alla fine della stagione. Vogliamo fare bene, non pensiamo al resto. Aiwu e Chiriches saranno ancora indisponibili, tutti gli altri stanno bene fisicamente e mentalmente. Sono pronti per scendere in campo. Nelle ultime partite siamo stati troppo timidi nel gioco e poco aggressivi. Abbiamo fatto meglio nella ripresa mostrando intensità, profondità e movimento. Bisogna partire in questo modo sin dal primo tempo”.

“Se si vuole vincere la partita, bisogna avere le idee chiare su come disporsi in campo. A certi livelli gli avversari sono talmente bravi che non ti permettono di fare errori o recuperare. Vincere significa non dare agli altri la possibilità di farti male. Nel corso della settimana ci divertiamo, i ragazzi si allenano nel modo giusto dimostrato professionalità e serietà. La squadra merita di avere qualche soddisfazione e faremo di tutto per raggiungere quello che vogliamo”, ha concluso l’allenatore grigiorosso.