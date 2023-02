Cremonese, Braida: “Per salvarsi servirà un’impresa, il Napoli non può non vincere lo scudetto”

Ariedo Braida, dg della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo la semifinale di Coppa Italia centrata dalla squadra grazie al successo contro la Roma: “La gioia è alle stelle, come è giusto che sia. Per fortuna il calcio non vive solo di business ma anche di passione. Partite come quella di ieri fanno capire che nel calcio non c’è mai nulla di scontato e le differenze tecniche possono essere sovvertite“.

Braida ha poi parlato della lotta scudetto in Serie A: “Il Napoli non può non vincere. Va bene la scaramanzia, ma alcune logiche sono quasi impossibili da ribaltare. Il vantaggio è talmente ampio che può anche commettere qualche errore. La forza che hanno dimostrato di avere non trova ostacoli“. Infine, il dg della Cremonese ha detto la sua anche sulla lotta salvezza: “Servirà un’impresa e spero che la squadra ce la faccia. In queste venti partite non abbiamo mai vinto, ma sono sicuro che prima o poi la squadra si sbloccherà, perciò non resta che incrociare le dita e aspettare. D’ora in poi ogni gara sarà una battaglia“.