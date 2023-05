Corsa salvezza, le combinazioni prima di Monza-Lecce: Verona e Spezia salve all’ultima giornata se…

Il Lecce scende in campo alle 15:00 contro il Monza sapendo di avere una chance gigantesca per conquistare la salvezza con una giornata di anticipo. Questa la situazione: l’Hellas ha pareggiato 1-1 contro l’Empoli e ha agganciato lo Spezia che è crollata rovinosamente in casa contro il Torino. Di conseguenza Spezia e Verona sono appaiate a 31 punti e ad oggi sono condannate allo spareggio. E poi c’è il Lecce: bastano due punti in due gare (l’ultima col Bologna in casa) per blindare la Serie A, ma con una vittoria staccherebbe in anticipo il pass per la permanenza in massima serie. Spezia e Verona inoltre hanno due impegni non certo da poco all’ultima giornata. La squadra di Semplici va a Roma contro la squadra di Mourinho, reduce dalla finale di Europa League di quattro giorni prima, mentre la formazione di Zaffaroni deve far visita al Milan a San Siro. Insomma, serve un’impresa in un ultimo turno da radiolina, con uno sguardo all’altro campo. E poi c’è la remota ipotesi di un arrivo a tre a quota 34 punti (se il Lecce fa un punto in due gare e sia Spezia che Verona vincono). A quel punto si andrebbe a calcolare la classifica avulsa che vede Verona a 7 punti, Spezia a 6 e Lecce a 2. In quel caso, quindi, scatterebbe lo spareggio tra Spezia e Lecce con il Verona salvo.